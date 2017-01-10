Kıbrıs görüşmelerinde 2. gün; Erdoğan ile Çipras Cenevre'ye gidecek mi?

Cenevre'de Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasındaki müzakereler ikinci gününe girerken, garantör devletler Türkiye ve Yunanistan arasında yoğun diplomasi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulundukları bildirildi. Yunan hükümet kaynakları, bir saatten uzun süren telefon görüşmesinde Erdoğan ve Çipras'ın, Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda 12 Ocak'ta Cenevre'deki konferansa katılmakta mutabık kaldıkları belirtildi.

Erdoğan’dan Çipras’a: Where is kravat?

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, dün düzenlediği basın toplantısında katılımla ilgili soruları "12 Ocak'taki konferansın başarısı ve katılım düzeyi, öncesinde liderler arasındaki müzakerelerde katedilen yola bağlı olacak. 12 Ocak'taki konferans en üst düzeyde veya ikinci yüksek düzeyde gerçekleşecek. Türkiye ve Yunanistan bugünden başlayarak 11 Ocak'a kadar burada neler olacağını takip ediyor" diye yanıtlamıştı.

Bugünkü görüşmelerin gündemi

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis bugün 'Yönetim ve Güç Paylaşımı' ile 'AB ve Ekonomi' konularını görüşecek. Liderler dün 'Mülkiyet', 'Yönetim ve Güç Paylaşımı' konularını görüşerek, 'Güvenlik ve Garantiler' ile ilgili bir 'beyin fırtınası' toplantısı yapmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel danışmanı Eide, Kıbrıs müzakerelerine iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Şimdi son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Gerçeğin ortaya çıkacağı bir andayız. Mantığım güçlü bir şekilde 'zor ama mümkün' olacağını söylüyor" açıklaması yapmıştı. Eide, son 19 aydır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde ekonomi, Avrupa Birliği, mülkiyet, yönetim-güç paylaşımı ve toprak ile güvenlik ve garantiler olmak üzere 5 temel başlıkta kayda değer ilerleme kaydedildiğini söyledi.

AB 'özel gözlemci' statüsünde katılacak

İki lider arasındaki müzakerelerin çarşamba günü sona ermesinin ardından 12 Ocak'ta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile adanın her iki tarafından heyetlerin katılımıyla genilşletilmiş görüşmelere geçilecek. AB perşembe günkü konferansa 'özel gözlemci' statüsünde katılacak. Norveçli diplomat Eide, Kıbrıs Rum kesiminin AB üyesi olduğunu hatırlatarak, konferansa katılması beklenen AB'nin karar verici değil, sadece 'destekleyici' rolü olacağını belirtti.

Müzakerelerde, tarafların 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunması bekleniyor. Liderler, geçen kasım ayında İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında düzenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Kıbrıs müzakereleri, "Ekonomi, Avrupa Birliği, mülkiyet, yönetim-güç paylaşımı, toprak ile güvenlik ve garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.