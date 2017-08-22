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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi 77 yaşındaki Abdulhamit Canol'un cenazesi askeri törenle toprağa verildi

22 Ağustos 2017 17:10

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi 77 yaşındaki Abdulhamit Canol\'un cenazesi askeri törenle toprağa verildi. 
Kıbrıs Barış Harekatı\'nda görev yapan 2 çocuk babası öğretmen emeklisi Abdulhamit Canol, kalp rahatsızlığı ve solunum yetmezliği nedeniyle 40 gündür tedavi gördüğü kentteki bir özel hastanede hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Canol için kentte cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası Şeyh Şamil Mahallesi Şems-i Sivasi Camisi\'nde kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, Canol\'un ailesi, yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Canol\'un cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı\'na defnedildi.

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