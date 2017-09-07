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Kıbrıs gazisi astsubay toprağa verildi

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, Kıbrıs gazisi emekli astsubay başçavuş 71 yaşındaki Cevat Kurt askeri törenle toprağa verildi

07 Eylül 2017 17:54

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, Kıbrıs gazisi emekli astsubay başçavuş 71 yaşındaki Cevat Kurt askeri törenle toprağa verildi.
Kalp ve şeker hastalığı nedeniyle bir süreden bu yana tedavi gören Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli astsubay başçavuş Cevat Kurt, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Murat Balcı Camii\'nde öğleleyin kılınan cenaze namazına Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Belediye Başkan Vekili Metin Söylemez, İzmit Merkez Komutanı Piyade Kıdemli Albay Erdem Çakır, Darıca Kışla Komutanı Binbaşı Ali Aktaş, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, gaziler, gazinin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı ardından gazinin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşındı. Düzenlenen askeri tören ardından gazi Nenehatun Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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