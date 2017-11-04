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Kıbrıs gazisi, askeri törenle toprağa verildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Saadettin Özbaş, askeri törenle toprağa verildi

04 Kasım 2017 21:07

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Saadettin Özbaş, askeri törenle toprağa verildi.
Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Türkiye Taşkömürü Kurumu\'ndan emekli maden işçisi 5 çocuk babası Saadettin Özbaş, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Özbaş, hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Saadettin Özbaş\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Hz. Ali Camii\'ne getirildi. Cenazeye, Özbaş\'ın yakınlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ramazan Çakal, askeri erkân, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gazi Özbaş, ikindi namazının ardından kılılnan cenaze namazı sonrası asri mezarlığında toprağa verildi.

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