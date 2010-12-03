-KIBRIS BM GÜVENLİK KONSEYİNİN GÜNDEMİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 02.12.2010 - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice'ın verdiği bilgiye göre BM Güvenlik Konseyi 8 Aralıkta Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) 6 aylık görev süresinin uzatılmasını öngören bir karar tasarısının hazırlanması kapsamında danışma toplantısı yapacak. Bu ayın 15'inde görev süresi dolacak UNFICYP'in görev süresinin 15 Haziran 2011'e dek uzatılmasını isteyen karar tasarısının, 14 Aralıkta Konsey'de yapılacak toplantıda oylamaya sunulması bekleniyor. Rice, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının İngiltere'den ABD'ye geçmesi dolayısıyla BM'de basın toplantısı düzenledi ve Konsey'in bu ayki programıyla ilgili bilgi verdi. Bu ayın 15'inde görev süresi dolacak UNFICYP'in görev süresinin 15 Haziran 2011'e dek uzatılmasını isteyen karar tasarısının, 14 Aralıkta Konsey'de yapılacak toplantıda oylamaya sunulması bekleniyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, BM Güvenlik Konseyinin 15 Aralıkta düzenleyeceği Irak konulu toplantıya ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın başkanlık yapacağını söyledi. Rice, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının İngiltere'den ABD'ye geçmesi dolayısıyla BM'de basın toplantısı düzenledi ve Konsey'in bu ayki programıyla ilgili bilgi verdi. Rice 15 Aralıkta düzenleyecekleri Irak konulu toplantıyı Biden'ın yöneteceğini, toplantıya Konsey'in diğer üyelerinin üst düzey devlet temsilcilerinin de davet edildiğini belirtti. Rice, bu ay Konsey'in gündeminde Sudan'daki referandum sürecinin, İran'a yaptırımlar komitesinin son raporunun, Afganistan'ın bulunduğunu da kaydetti. -WIKILEAKS BELGELERİ- Rice, kendisine daha önce de yöneltilen, Wikileaks internet sitesince sızdırılan gizli belgelerde Amerikalı diplomatlardan istenilen istihbarat görevleriyle ilgili soruya, Amerikalı diplomatların sadece diplomatlık görevi yaptıklarını, bunu en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirterek, ''Diplomatlarımızın çalışmalarıyla son derece gurur duyuyoruz'' yanıtını verdi. Rice BM'deki diğer ülkelerin diplomatlarının da belgelerin sızmasının ardından kendilerine son derece büyük destek gösterdiklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un bu konuyu dün Astana'da ele aldıkları ve ne konuştuklarıyla ilgili soru üzerine ise Rice, ''Son derece yapıcı ve faydalı bir görüşme yaptıklarını biliyorum'' demekle yetindi. Konuyla ilgili başka sorular üzerine ise Rice, Barack Obama başkanlığındaki ABD yönetiminin her zaman açıklıktan ve şeffaflıktan yana olduğunu, ama diplomaside bazı konuların özel mahiyette olması gerektiğini, bunun ulusal güvenlik ve ulusal politika üretme açısından önemli olduğunu vurguladı. -DİĞER SORULAR- Rice, İran'ın nükleer programıyla ilgili bir soruya, gelecek hafta Cenevre'de İran ile BM'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'yı temsilen AB arasında görüşmelerin olacağını hatırlattı. Rice bu toplantının son derece önemli olduğunu belirterek, ''İran'ın bu toplantıda ciddiyetle görüşme yapmasını istiyoruz'' diye konuştu. Rice, Kuzey Kore'nin son dönemdeki saldırgan tutumuyla ilgili olarak Konsey'in adım atıp atmayacağının sorulması üzerine de bu konunun gündemlerinde yer almaya devam ettiğini, Kuzey Kore'ye karşı geçen yıl kabul ettikleri 1874 sayılı yaptırım kararının da hala geçerli olduğunu ifade etti.