Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44. yıl dönümünde şafak nöbeti tutuldu

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44'üncü yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşlar meşalelerle şafak nöbeti tuttu.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44'üncü yıl kutlaması, harekâtın başladığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda şafak nöbetiyle başladı. Şafak nöbeti organizatörü Fevzi Tanpınar, geleneksel hale gelen etkinlik sayesinde mücahit torunları ile Mehmetçik torunlarının kucaklaştığını söyledi. Melisa ve Hakan Us isimli çift ise, babalarının Kıbrıs Harekatı’nda gazi olduğunu belirterek, etkinlik için KKTC’ye geldiklerini söyledi.

KKTC’de şafak nöbeti

44 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Girne'deki Yavuz Çıkarma Plajı’nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla tutulan şafak nöbetinde, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Donanmaya ait tekneler açık suda beklerken, hava kuvvetlerine ait askeri helikopterler de sahildeki kalabalığı selamladı. Daha sonra su altındaki özel kuvvetler personeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk bayraklarıyla sahile çıktı. Özel kuvvetler personeli, vatandaşların sevgi seliyle karşılandı. Nöbet etkinliğin sonunda, iki müezzin tarafından sembolik sabah ezanı okundu. Bu sırada art arda patlatılan havai fişekler, vatandaşlara görsel şölen sundu.