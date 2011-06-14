-KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİ UZADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 13.06.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını öngören karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti ve Kıbrıs müzakerelerinin ivmesinin artırılmasını istedi. Görev süresi 15 Haziran'da dolacak UNFICYP'in süresi, kararın kabulüyle 15 Aralık 2011'e dek uzatılmış oldu. BM Güvenlik Konseyi kararında, adada iki lidere, ''müzakerelerin ivmesini artırmaları, sürece yapıcı ve açık bir şekilde katılmaları ve Genel Sekreter ile Temmuz ayında yapacakları üçlü görüşmeye hazırlık olarak müzakerelerde geri kalan esas meselelerde yakınlık sağlamak için çalışmaları'' çağrısında bulunuldu. Konsey, kararda, iki liderden, müzakerelere ilişkin kamuoyundaki havayı iyileştirmelerini, bu kapsamda toplumlarına müzakerelerle ilgili daha yapıcı ve uyumlu mesajlar vermelerini de istedi. İki lidere, sivil toplumun müzakere sürecine uygun şekilde daha fazla katılmasını sağlamaları çağrısında bulunan konsey, güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının ve yeni geçiş kapılarının açılmasının da önemini dile getirdi. Kararda Genel Sekreter Ban Ki-mun'un 26 Ocak'ta Cenevre'de iki liderle görüşmesinde, müzakerelerde ilerlemeyi teşvik etme yönündeki çabaları ve iki liderle Temmuz ayında yeniden görüşme niyeti de memnuniyetle karşılandı. Konsey, bu kapsamda Genel Sekreter'in gelecek ay içinde müzakerelerin durumuna ilişkin yeni bir değerlendirme raporu sunma niyetini de not etti. Kararda, tüm bu değerlendirmeler ışığında UNFICYP'e tam destek veren konsey, UNFICYP'in Çarşamba günü dolacak görev süresini 15 Aralık 2011 tarihine dek uzattı ve Genel Sekreter'den bu kararın uygulanmasına ilişkin raporu, 1 Aralık 2011'e dek hazırlayıp kendisine sunmasını istedi. Kararda daha önce kabul edilen Güvenlik Konseyi kararlarında da görüldüğü gibi Kıbrıs Rum yönetiminden ''Kıbrıs Hükümeti'' olarak bahsediliyor ve Rum yönetiminin UNFICYP'in görev süresinin yenilenmesinin gerekli olduğunu düşündüğü belirtiliyor. 2009-2010 döneminde konseyin geçici üyesi olarak görev yapan Türkiye, konseyde UNFICYP kararlarının oylamalarında ''hayır'' oyu kullanmıştı.