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Kıble Dağı'nda Erdoğan'ın istediği o caminin inşaatı tamamlandı!

Caminin yapımı yaklaşık 1,5 yıl sürdü

05 Ağustos 2015 19:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, bin 130 rakımda yer alan, Kıble Dağı Cami'nin inşaatı tamamlandı. Caminin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yapımı yaklaşık 1,5 yıl süren cami ile ilgili açıklamalarda bulunan Güneysu Kaymakamı İhsan Selim Baydaş, caminin ilk olarak 1800'lü yıllarda Moşula Mehmet Efendi ve Kuş Ahmed Efendi tarafından inşa ettirildiğini anlatarak, 1960 yılında ahşap camide yangın çıkması nedeniyle Yusuf Yılmaz Hocaefendi tarafından yapının yeniden taştan yapıldığını söyledi.

Baydaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında başbakan olarak görev yaptığı dönemde bölgede incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, Erdoğan'ın caminin günümüz şartlarına cevap verememesinden dolayı restore edilmesini istediğini dile getirdi.

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