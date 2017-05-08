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Kibariye: Shakira ile düet yaptım, sık sık görüşürüz!

"Düetimiz çok beğenildi"

08 Mayıs 2017 23:10

Kibariye, Azerbaycan’da yaptığı bir açıklamada dünyaca ünlü sanatçı Shakira ile düet yaptığını iddia etti.

Akşam'da yer alan habere göre Kibariye “Shakira benim eski dostumdur. Sesi ve karakteri mükemmel. Onunla Türkiye’de düet yaptık. Çok beğenildi. Halen, onunla ilişkim var. Dün aradım, konuştuk. Dedi ki, İstanbul’a geleceğim, görüşelim. Ben de tamam dedim” dedi.

“Hamileyim”

56 yaşındaki Kibariye, geçtiğimiz sene 3 aylık hamile olduğunu söyleyip dinleyenlerini şaşırtmıştı. Kibariye, daha sonra yaptığı bir açıklamada “Beni sevenlerin sözlerinden çok etkilendim ve 3 aylık hamileyim dedim. Ama öyle bir şey yok. Hamile değilim” demişti.

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