Kibariye: Başbakanımız bıcır bıcır, çok tatlı, küçücük

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Roman STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantının ardından konuşan şarkıcı Kibariye, “Çok tatlı bıcır bıcır başbakanımız, küçücük böyle benim gibi... Çok şeker, çok tatlı, çok sevdim. Hepsi birbirinden iyi ağırladılar bizi" dedi.

Kibariye, "Burada olmaktan çok gurur duydum. İyi ki çağırdılar. Çok ağladım çünkü çok duygusal laflar vardı içeride. Ama gerçeklerdi. Çünkü ben insan ayırmıyorum. Ama yıllar evvel ben çok ezilmiştim. Onu hep anlattım zaten. 'İnsana insan gibi muamele yapılsın' diyorum. Gerek yabancı gelsin gerek Roman kim olursa olsun benim gözümde insan aynıdır, ayırım yoktur" dedi.

"Başbakanımız da bizimle alakalı çok güzel kelimeler etti. O kadar güzel sözler edildi ki ben ağlamaktan kahvaltımı bile edemedim" diyen Kibariye, "Çünkü herkesin kendine göre derdi var. Kimse mükemmel değil. Kimse acısız, sancısız değil. Herkesin canı yanıyor. İnşallah güzel şeylere varılacak. Üzgün girdim ama çok mutlu çıktım. Hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu.

‘Koskoca başbakan dediğin zaman

verdiği sözü tutmaz mı? tutar tabi ki’

"Verilen sözler yeterli mi?" şeklindeki soruya, "Ben söz verdiğimi kendi adıma yerine getiririm. Ben inançlı bir kadınım, inanıyorum. Ama koskoca başbakan dediğin zaman verdiği sözü tutmaz mı? tutar tabi ki. O kadar güzel laflar etti ki ben inandım. Hayırlısı olur inşallah mahcup olmayız" şeklinde cevap verdi.

Kibariye "Ama çok tatlı bıcır bıcır başbakanımız, küçücük böyle benim gibi... Çok şeker, çok tatlı, çok sevdim. Hepsi birbirinden iyi ağırladılar bizi" diyerek konuşmasının tamamladı.