Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Sadece isme bakarak krediler verildi, algıya çok rahat paralar sağlandı

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 9 Ekim’de açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesi yazarı Şelale Kadak’a konuşan Kibar, "Biz bu çağrıyı elimizden geldiğince uyguluyoruz. Grup olarak mümkün mertebe fiyat artışı yapmıyoruz” dedi.

Dolar kurunun gerçekçi seviyesinin 5.10 civarı olduğunu ve bu seviyenin Türkiye’nin ihracat yapabilmesini sağlayan rekabetçi bir seviye olduğunu belirten Kibar, “Bir malın sahibi değişir, fiyatı artar ama Türkiye'ye hiçbir şey olmaz” yorumunda bulundu.

Türkiye'de yaşanan sıkıntıların bir sebebinin de finans kesimi olduğuna inanan Kibar, "Şirketler borç alırken hassasiyetleri yeterince incelenmedi. Hedge yapıp yapmadığını sormadı. 'Ahmet'e, Mehmet'e borç veriyorum' diye paralar ortada uçuştu. Sadece isme bakarak krediler verildi. Bilançoya kaynak verilmesi gerekirken, algıya çok rahat paralar sağlandı" ifadelerini kullandı.

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