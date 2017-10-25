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Ekonomi

Kibar Holding 45. yılını kutluyor

İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Kibar Holding’in 45

25 Ekim 2017 18:37

İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Kibar Holding’in 45. yılında, gazeteci Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde “Biz Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla düzenlenen Kibar Holding Yönetim Toplantısı’nda, pek çok sektörde 22 şirketiyle faaliyet gösteren Kibar Holding’in büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem vereceği duyuruldu.
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, kurum olarak büyük bir dönüşüm ve değişim süreci yaşadıklarını vurgulayarak, “Her alanda kurumsallaşma çalışmalarımızı tamamladığımız sürecin neticelerini de almaya başladık. Bizler bugüne kadar yakaladığımız başarılarımızı yeniden yapılanma ve kurumsallaşma çalışmalarımızın bir sonucu olarak görmekteyiz” dedi. Artık bu sürecin sürdürülebilir kılınması gerektiğini ifade eden Ali Kibar, “Karlı bir büyüme için tüm kaynaklarımızı etkin kullanmamız ve dijitalleşme çağının getirilerini hızlı bir şekilde iş alanlarımıza bütünleştirmemiz gereken bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu dönem büyümeyi sağlıklı yönetebilen, tüm taktiksel kararları zamanlı alabilen, riskleri zamanında görebilen ve stratejileri daha etkin uygulayabilen yöntemlerle çalışmayı kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.
Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka ise, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sonraki yıllar için belirlenen hedeflerden söz etti. Kibar Holding’de geçmişin mirası üzerinden oluşmuş önemli bir değer olduğunu kaydeden Dr. Tamer Saka, “Bize düşen görev yeni dönemde grubumuzun geleceğini hazırlamak. Yeni dönemde büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem vereceğiz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Büyüme de bizim için çok önemli. Bu anlamda yurt dışını da gözlüyoruz. Risk yönetimi önümüzdeki dönemde başarı ve başarısızlık noktasında bakılacak en önemli faktör olacak. Riski doğru yönetmeliyiz. Operasyonlarımızı etkinleştirme ve verimliliği arttırmak hep önceliğimiz arasında. Son olarak teknolojik gelişmeleri takip ederek, Endüstri 4.0 alanında yapacağımız çalışmalar da bizim önümüzdeki dönemde önem vereceğimiz en önemli unsunlar arasında” dedi.
Yönetim Toplantısında ayrıca Prof. Dr. Erhan Erkut “Kurumsal Girişimcilik” temalı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı sonrası grupta 25, 30 ve 35. yıllarını dolduran çalışanların ödüllendirildiği gece ünlü sanatçı Candan Erçetin’in seslendirdiği şarkılarla son buldu.

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