KHK'lı doktorların özel sektörde çalışmasını engelleyen o kanun maddesi geri çekildi

TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen doktorların çalışma alanının yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmasının olmadığı özel hastanelerle sınırlandıran, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) yetkilerini tırpanlayan tartışmalı kanun teklifinin 5. maddesi geri çekildi.

Gelişmeyi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Gergerlioğlu, "Geri adım attılar. KHK'lı doktorlar SGK'lı hastanelerde çalışabilecek" dedi.

CHP Milletvekili Ali Şeker de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "KHK’lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek" bilgisini paylaştı.

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.”

AKP'nin 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürüyor. Temel Yasa olarak görüşülecek teklif 43 maddeden oluşuyor. CHP ve HDP, 5. maddenin teklif metninden çekilmesini istiyor. CHP’li Ali Şeker, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, teklifin, aynı zamanda tıp fakültesinden yeni mezun olan öğrencilere 600 gün çalışma yasağı getirdiğini ve bu insanları açlığa mahkum edeceğini söyledi ve "Çalışma hakkı devlet tarafından korunması gereken bir ortamda, bu getirilen düzenleme çalışma haklarına kastediyor, anayasal haklara maalesef tecavüz ediyor. Bu kapsamda teklifin 5. maddesinin geri çekilmesini talep ediyoruz" dedi. Basın toplantısına, HDP Diyarbakır Milletvekili ve Meclis Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Semra Güzel ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara da katıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda İyi Parti Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, en az 6-7 bin doktorun işsiz bırakılmasının söz konusu olduğunu ifade etti ve "Böyle bir meslek grubunu basit siyasi gerekçelerle, ispatlanmamış yasal neden birtakım nedenlerle, ithamlarla bir anda sokağa bırakmak hiçbir vicdanın kaldıracağı bir şey değildir. Yaşam hakkı diyen, hastaları yaşatmaya çalışan doktorlar için şu anda getirilen yasa bu doktorlar için ölüm yasasıdır; içinde şiddetle ilgili maddeler bulunmasına rağmen bu yasa teklifi, doktora en büyük şiddeti getiren bir yasa teklifidir" dedi.

Çokal, "5'inci madde kabul edildiği anda terörle mücadele etmiş olmuyorsunuz, aksine organize suç ve terör örgütlerine yetişmiş kalifiye eleman sağlama ihtimalinin önünü açmış oluyorsunuz. Mesela mafya örgütleri, terör örgütleri ve organ nakli kaçakçıları ucuza, karın tokluğuna çalışacak yetişmiş eleman elde etmiş olmayacak mı" dedi.