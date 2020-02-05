KHK'li Alev Şahin’e 37 gün hapis cezası

Kalitesiz beton ürettiğini tespit ettiği bir beton firmasının sahibinin kendisine kestiği cezaları gerekçe göstererek ismini KHK listelerine yazdırdığı ileri sürülen mimar Alev Şahin’e valilik emrine uymadığı için 37 gün hapis cezası verildi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, Alev Şahin’in Düzce 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın 4. celsesi görüldü. Şahin, işine dönebilmek için 3 yıldır oturma eylemi yaptığını belirterek, anayasal hakkı olan eylemine devam edeceğini söyledi. Şahin, “Kararın hukuksuz olduğunu, somut dayanaktan yoksun olduğunu, valiliğin keyfiliğini reddettiğim için pek çok AYM kararı olmasına rağmen cezalandırmak istendiğimi düşünüyorum” dedi. Şahin, karara itiraz edecek.

Şahin, Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki görevinden 6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile ihraç edilmişti.