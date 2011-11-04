KHK ile yabancı doktora vize çıktı

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Yabancı doktor ve hemşireler artık Türkiye'de çalışabilecek ve yıllardır tartışılan kamu hastane birlikleri

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Yabancı doktor ve hemşireler artık Türkiye'de çalışabilecek ve yıllardır tartışılan kamu hastane birlikleri kurulacak. Bu düzenlemeler, Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yapısını sil baştan değiştiren Kanun Hükmünde Kararnameyle yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kararnamenin ayrıntılarını CNN Türk'te anlattı.

"Güzel şeyler oldu, sevindiren şeyler oldu" diyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı sevindiren  Bakanlığı'nın teşkilat yapısını sil baştan değiştirecek Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüge girmesi.

Akdağ, yeni düzenlemenin neler getirdiğini anlattı. En başta da, yabancı doktor ve hemşirelerin Türkiye'de çalışmasının önünü açan maddeyi. Akdağ, "Özelde çalışacakların devlet memuru olmaları için başka kanunlarda değişiklik yapmamız lazım. Kaliteli iyi denkliği olan bir üniversiteden mezun olan Türkiye'de bu hizmeti verebilir. Olmayan veremez. Dil bilmesi gereğini de koyacağız" diye konuştu.

Bakan Akdağ, Türkiye'deki tıp fakültelerinden mezun olan ve iş bekleyen 1000 kadar yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Akdağ, "Çok iyi Türkçe biliyorlar bırakalım onlar da çalışsın" dedi ve ekledi: "Dışarıdan gelsin ama asıl kaynak bu değil. Asıl kaynak kesinlikle bizim kendi çocuklarımızdır. Dışarıdan çok fazla gelmesini beklemiyoruz."

Kararnameyle birlikte yıllardır tartışılan bir düzenleme, Kamu Hastane Birlikleri de yürürlüğe girdi. Buna göre, 850 kamu hastanesi yönetimini illerinde kurulacak birliklere devredecek. Bakan Akdağ, bununla ilgili "Örneğin Erzurum'da farklı hastaneler var. Biraraya getiriyoruz. Yöneticiler sözleşmeli... Başarılarına göre. Ama sağlık çalışanları aman endişe etmesinler onlar yine memurlar" şeklinde konuştu.

Yıl içerisinde "Sağlıkta Şiddete 0 Tolerans Kampanyası" başlatan Sağlık Bakanlığı karanameyle bu alanda da bir adım daha öteye gitti. Bakanlık avukatları, talep doğrultusunda, şiddete uğramış sağlık çalışanlarına hukuki destek verecek.


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