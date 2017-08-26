KHK ile Özel Harekât'a "başkanlık" statüsü verildi, 8 merkezde "bölge müdürlüğü" kurulacak

Olağanüstü Hâl uygulaması kapsamında yayımlanan 693 ve 694 sayılı kanun hükümünde kararnamelerle, milletvekillerine soruşturma, MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması, terör ve anayasal suçlarda tutukluluk süresinin yedi yıla çıkarılması gibi düzenlemelerin yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişiminde hava saldırısına uğrayan Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın örgütlenmesinde de değişikliğe gidildi.

Eğitime alınan ek 10 bin kişiyle toplam mevcudu 24 bin kişiye ulaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât biriminin statüsü, KHK kapsamında "daire başkanlığı"ndan "başkanlık"a çıkarıldı. Merkezi Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekât Başkanlığı'na bağlı sekiz "bölge müdürlüğü" kurulması kararlaştırıldı.

Milliyet'ten Tola Şardan, Özel Harekât'la ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeyi değerlendiriken "Yapılan tüm çalışmalara karşı FETÖ’nün yeni bir “hareket” içinde olabileceği öngörülüyor. Bu nedenle polisin hazır olması için özel harekatın hazır olması gerektiği kanaati hakim" ifadesini kullandı.

Şardan'ın değerlendirmesi şöyle:

Hükümet, yayımladığı son KHK’yla bürokraside bazı yeni düzenlemeler yaptı.

Yeni KHK’da terörle mücadele çalışmaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nda da “yeni süreç” değişiklikleri yapıldı.



KHK’yla Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nın yapısında önemli düzenleme yapıldı. KHK öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında “daire başkanlığı” olarak görünen birim, KHK sonrasında pozisyon yükseltilerek “Başkanlık” haline dönüştürüldü. Yeni unvan “Özel Harekat Başkanı” oldu. Özel Harekat Başkanı, mesleki kıdem itibarıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’na eşitlendi. Eskiden olduğu gibi yine “doğrudan” Emniyet Genel Müdürü’ne bağlı ve sorumlu olacak.

Son KHK ile Emniyet Özel Harekat yapılanmasında “Terörle mücadele konseptine” uygun iç düzenleme yapıldı.

Özel Harekat Başkanı “dört yıldızlı” emniyet müdürü olacak. Bölge başkanları “üç yıldızlı” emniyet müdürlerinden görevlendirilecek.



Yeni bölgeler



Ülke genelinde Ankara Gölbaşı’ndaki merkez birimin dışında, merkeze bağlı olarak faaliyet yürütecek sekiz bölge müdürlüğü kurulacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla yapılan yeni düzenlemede, teşkilata polis memuru yetiştirmede kullanılan bir polis eğitim merkezi, tamamen özel harekat eğitim merkezine dönüştürülecek. Bu okul, sadece özel harekatçı polis yetiştirilmesinde kullanılacak.

Hükümetin, PKK’nın hendek ve barikat eylemleri sonrasında değiştirdiği terörle mücadele politikasında yeniden görev başı yaparak kırsala çıkmaya başlayan Özel Harekat’ta halen 14 bin polis görev yapıyor. 10 bin adayın eğitimleri devam ediyor. Tamamlanan eğitimleri sonrasında 24 bin kişilik “çok özel yetiştirilmiş” polisler terörle mücadelede görev alacak.

17-25 Aralık’ta başlayan FETÖ tasfiyeleri ve önceki süreçte terörle mücadele çalışmaları nedeniyle kadrosu azalan özel harekata ilk kez polis olan gençler alındı. Son eğitimlerle yeterli sayıya ulaşılıyor. Bundan sonra özel harekata yapılacak personel alımları eskiden olduğu gibi teşkilat içinden “gönüllülük esasına” göre yapılacak. Özel harekatçıların teşkilatla gönül bağı sürecek.

Operasyon ekibi



Şu anda şark görevini yapan özel harekatçı polisler, batıya dönüşlerinde bölge başkanlıklarına tayin edilecekler. Bölge başkanlığı kadrosundaki özel harekatçılar sadece kendi işlerini yapacaklar. Gerektiğinde operasyon için, kimi zaman da devlet büyüklerini korumak amacıyla başka kentlere göreve gidebilecekler.

İhtiyaç halinde daha canlı ve aktif operasyoncu polisler hazır olacak.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde bomba yağdırdığı Özel Harekat, 44 şehit verdi.

Yapılan tüm çalışmalara karşı 'FETÖ’nün yeni bir “hareket” içinde olabileceği öngörülüyor. Bu nedenle polisin hazır olması için özel harekatın hazır olması gerektiği kanaati hakim.

