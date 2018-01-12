KHK ile kapatılan hastanenin binası, kentsel dönüşümle yıkılacak

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da Mevlana Üniversitesi\'ne bağlı hastane, darbe girişiminin ardından üniversitenin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmasıyla, Sağlık Bakanlığı\'na bağlı bir hastanenin ek binası olarak faaliyetini sürdürmeye devam etti. Ancak Meram Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki hastane binasının yıkılmasına karar verdi. Hastanenin yıkılmasına ise çevredekiler tepki gösterdi. Belediye yetkilileri, binanın ömrünü tamamladığını ve kentsel dönüşüm projesinde hastane alanı olarak yer ayrıldığını belirtti.

Mevlana Üniversitesi\'nin, binasını Meram Belediyesi\'nden kiraladığı hastane, darbe girişiminin ardından üniversitesinin KHK ile kapatılmasıyla Sağlık Bakanlığı\'na devredildi. Bakanlık tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Meram ek binası olarak hizmet vermesine karar verildi. Yaklaşık 50 sağlık personeliyle, günlük yaklaşık 700 hastaya hizmet veren hastane Meram Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak. Bu nedenle de hastaneye tahliye edilmeye başlandı. Mahalle sakinleri ise hastanenin yıkılacak olmasına tepki gösterdi.

MAHALLELİ HASTANENİN YIKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yıkılacak hastanenin bulunduğu bölgede yaşayan ve hastaneden sık sık hizmet aldığını belirten Hediye Öztürk, \"Ben bu durumdan şikayetçiyim. Burası neden kapanacak. Burada başka bir hastane yok. İnsanların gidebileceği tedavi olacağı yer yok. Burası kapanırsa biz ne yapacağız\" dedi.

Mahalle sakini Celal Gümüş, \"Ben bu mahalle de oturuyorum. Bu hastanenin buradan gitmesini istemiyoruz. Bu hastane burada diye birçok esnaf burada iş yapıyor. \'\' dedi.

15 gün önce hastaneye tadilat yapılarak fizik tedavi ünitesi oluşturulduğunu ileri süren eczacı Remzi Bozal, \"Bu hastane FETÖ terör örgütüne ait bir hastaneydi. FETÖ\'den alındıktan sonra kamuya devredildi. Daha 15 gün öncesine kadar tadilat yapılıp masraflar yapıldı. Fizik tedavi ünitesi yapıldı. Bir anda bu hastanenin boşaltılmasına anlam veremedik\" diye konuştu.

Başka bir eczacı Hasan Aksoy, \"FETÖ\'nün işlettiği bir hastaneydi. Devletimiz vatandaş mağdur olmasın diye sağlık hizmeti vermeye devam etti. Ama aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen hastaneyi kapatma kararı aldılar\" dedi.

BELEDİYE TAHLİYE ETMEMİZİ İSTEDİ

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastane binasının mülkiyetinin Meram Belediyesi\'ne ait olduğunu ve belediyeden kiralandığını hatırlatarak, binanın tahliye edilmesi yönünde tebligat geldiğini ve hastaneyi devir aldıklarında da gerekli tadilat ve yeniliklerin yapıldığını söyledi.

Meram Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hastane binasının 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden birkaç ay önce cüzi fiyatla kiraya verildiğini darbe girişiminden önce kentsel dönüşüm kapsamında binanın tahliye edilip, sözleşmenin iptal edilmesi kararına rağmen üniversitenin karara uymadığını ileri sürdü.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Ardından da darbe girişiminin gerçekleştiği hatırlatılarak, \'\'Kentsel dönüşüm bölgesinin ortasında kalan ve ekonomik ömrünü tamamlamış hastane binasının da kentsel dönüşüm kapsamında tahliyesine başlandı. İnşaat yapımı için ihale hazırlıkları devam eden, Aksinne Kentsel Dönüşüm Bölgesinde yeni imar planı çalışmasıyla sağlık, eğitim ve yeşil alan oranları arttırıldı. Mevcut hastane alanı 2 bin 144 metrekare iken yeni planda Taşcamii- Uzunharmanlar Caddesi’ne cepheli ayrılan hastane alanı 4 bin 250 metrekare olarak planlandı. 35 bin metrekarelik yeşil alan miktarı ise 60 bin metrekareye çıkarıldı\" denildi.



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