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KHK ile ihraç edilen Prof. Taşkın'ın parktaki 'dersi'nden: Bu sisteme demokrasi denmez

Etkinliğin sonunda parkta bulunanlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı okudu

13 Şubat 2017 11:07

Yüksek Öğretim Kurumu’ndan ihraç edilen 330 akademisyene sahip çıkmak için CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü’nün çağrısıyla dün onlarca öğrenci ve yurttaş Abbasağa Parkı'nda buluştu.  Marmara Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Yüksel Taşkın, alternatif dersinde "Tek adamcılık yanlış bir teşhistir. Tedavi edilemez. Bu, ülkeyi yıkıma götürebilir. 80 milyon insanın aklını ve fikrini tek insana teslim ettiği sisteme demokrasi denmez" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, derse CHP İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan, Şafak Pavey ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu da katıldı. Yağan kara ve soğuk havaya karşın hocalarının ihraç edilmesine tepki gösteren öğrenciler ders için dört duvarın şart olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Üniversiteden atılmasına sabırla direneceğini söyleyen Yüksel Taşkın, "Son KHK ile ihraç edildiğimiz haberi fazlasıyla gürültü kopardı. İslamcı ve muhafazakâr kesim bugün yaşanan zulümlere henüz uyanmış değil. Cumhuriyet tarihinden bugüne kamudan ihraç edilenlerin 20 katı insan OHAL sürecinde ihraç edildi" diye konuştu.

Dünyanın en eski suçlarından birinin düşünce suçu olduğunun altını çizen Taşkın, "Düşünce suçu mağara duvarlarına resim yapıldığında ve o resmi yapana dayak atıldığında başladı. Bu ülkede düşünce suç olduğu için utanıyorum. Yurt dışından arandığımda barış istediğim için üniversiteden atıldığımı söylemekten derin bir hicap duyuyorum" dedi.

İhraçlara karşı YÖK’ün ve rektörlerin suskunluğunu eleştiren Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin 200 yıldır temel meselesi güç ve yetkiyi paylaşmayı öğrenmektir. Bu okulda, ailede, eşler arasında, hayatta öğrenildiği zaman gerçek demokrasi öğrenilecektir. Bizim kadim meselemiz koalisyon yapmayı öğrenmektir. Tek adamcılık yanlış bir teşhistir. Tedavi edilemez. Bu, ülkeyi yıkıma götürebilir. 80 milyon insanın aklını ve fikrini tek insana teslim ettiği sisteme demokrasi denmez."

Etkinliğin sonunda parkta bulunanlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı okudu.

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BeşiktaşAbbasağa ParkıMarmara ÜniversitesiYüksel TaşkınSelina DoğanŞafak PaveyCHPKenan Otlu

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