KHK ile görevden ihraç edilen öğretmen, vefatından sonra göreve iade edildi

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaparken 7 Şubat 2017'de KHK ile görevinden ihraç edilen Mehmet Nasır Sönmez hakkında vefatından 3 ay; görevden alınmasının ise üstünden 3 yıl geçmesinin ardından göreve iade kararı verildi.

Görev süresi son olarak 1 yıl daha uzatılan ve elinde halen binlerce dosya bulunan OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen bir eğitimci için vefatından sonra göreve iade kararı verdi.

Duvar'da yer alan habere göre, Mücahit Karataş, Bülent Uçar, Ömer Faruk Arsoy, Gökhan Açıkkollu gibi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile görevden uzaklaştırılan ve ölümlerinin ardından haklarında iade kararı verilen kamu çalışanlarına son olarak eğitimci Mehmet Nasır Sönmez eklendi. Eğitim Sen üyesi olan Sönmez, Tekirdağ Çorlu’da lise okul müdür yardımcılığı ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaparken 7 Şubat 2017'de 686 No’lu KHK ile görevden ihraç edildi. 7 Kasım’da oturduğu apartmanın balkonunda iş yaparken 5. kattan kazayla düşerek ölen Sönmez için, OHAL Komisyonu ölümünden 3 ay, görevden alınmasından 3 yıl sonra karar verebildi.

Eğitim Sen: Sevinemiyoruz

Göreve iade kararına ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi, “Sevinemiyoruz. Sorguluyoruz. Geç gelen adalet, adalet olmuyor. Eşi atanmayan öğretmen, 10 ve 16 yaşlarında 2 çocukları var. Başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız göreve dönecek. KHK’ler gidecek, biz kazanacağız” denildi.