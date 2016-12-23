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KHK ile açığa alınan Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan görevine iade edildi

Aysan, resmi açıklamanın kendisine iletildiğini aktardı

23 Aralık 2016 19:28

Kültür Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’nde dramaturg olarak görev yapan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan Eren Aysan, görevine iade edildi. Aysan, resmi açıklamanın kendisine iletildiğini aktardı.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tebliğ edilen evraka göre, Aysan’ın da aralarında olduğu beş görevli 667 sayılı KHK kapsamında “Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara mensubiyeti veya iltisakı, yahut bunlarla irtibatı olabileceği yolunda yapılan değerlendirme” sonucu açığa alınmıştı.

“Lalzaman” adlı şiiriyle 2007 yılında Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü alan, Sivas katliamında yitirdiğimiz Behçet Aysan'ın kızı Aysan, “Gece Uyurken” adlı romanıyla da 2015 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü’ne layık görülmüştü.

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