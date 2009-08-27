KGS'de indirim kalkıyor!

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, otoyol ve köprülerde otomatik geçiş sistemini teşvik etmek amacıyla, KGS ve OGS kullanıcılarına yüzde 20 indirim avantajı sağlandığını hatırlattı.



KGS geçişlerinin işlerlik açısından nakit geçişlerle benzerlik gösterdiğine işaret eden Turhan, "KGS gişelerinden geçişlerde OGS'li gişelere göre daha fazla zaman kaybı oluyor. Bu nedenle, otoyol ve köprü gişelerinde sürücülerin zaman kaybını önlemek ve trafikte akışı sağlayarak kuyrukları en aza indirmek, gişelerdeki 'dur-kalk'lara son vererek araçlardan çevreye salınan egzoz gazı ve hava kirliliğini azaltmak, akaryakıt tüketiminde tasarruf sağlayarak ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla KGS'ye uygulanan yüzde 20'lik indirim kaldırılacak" dedi.



OGS kullanıcılarına uygulanan yüzde 20 indirimin ise devam edeceğini belirten Turhan, "Uygulamanın önümüzdeki hafta başlatılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.