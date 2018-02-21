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Ekonomi

KFC'nin tavuğu bitti; 900'e yakın restoran kepenk kapattı

KFC, tavuk tedariğinde yaşanan sorun nedeniyle İngiltere'deki yüzlerce restoranını geçici olarak kapattı

21 Şubat 2018 05:10

Fast-food zinciri KFC, İngiltere'deki yüzlerce restoranını tavuk kıtlığı nedeniyle kapattı.

Dünya'da yer alan habere göre, KFC'nin dağıtım şirketinin tedarik sorunu sonucu tavuk siparişlerinin aksaması üzerine, KFC'nin İngiltere'deki 900'e yakın restoranı kapandı.

KFC'den yapılan açıklamada, "Ülke çapında 900 restorana taze tavuk getirmek oldukça karmaşık bir süreç" denildi. Dağıtım şirketi DHL de durumun operasyonel sorunlardan kaynaklandığını ve çözüm için KFC ile beraber çalıştıklarını bildirdi.

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