KFC'nin tavuğu bitti; 900'e yakın restoran kepenk kapattı

Fast-food zinciri KFC, İngiltere'deki yüzlerce restoranını tavuk kıtlığı nedeniyle kapattı.

Dünya'da yer alan habere göre, KFC'nin dağıtım şirketinin tedarik sorunu sonucu tavuk siparişlerinin aksaması üzerine, KFC'nin İngiltere'deki 900'e yakın restoranı kapandı.

KFC'den yapılan açıklamada, "Ülke çapında 900 restorana taze tavuk getirmek oldukça karmaşık bir süreç" denildi. Dağıtım şirketi DHL de durumun operasyonel sorunlardan kaynaklandığını ve çözüm için KFC ile beraber çalıştıklarını bildirdi.