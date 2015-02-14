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KFC'den 'göğüslü-kalçalı' seksist reklam

KFC Türkiye'nin reklam olarak attığı 'en çok neremi seviyorsun' tweet'ine sosyal medyadan tepki çekti

14 Şubat 2015 21:16

KFC Türkiye tarafından “en çok neremi seviyorsun” başlığıyla atılan tweet pek çok kişinin tepkisini çekti. KFC, yayımladığı bir fotoğrafta, bir tavuğa ait iki göğüs ve iki but parçası kullandı. Reklamda, “Tarafını belli et, ödülü kap” denirken, “Göğüslerimiz mi, kalçalarımız mı?” diye soruldu.

Cinselliğe atıf yapılan, kadın bedeninin değersizleştirilip metalaştırıldığı reklam için ilginç yorumlar da yapıldı.

Firmanın “seksist” reklamını ve sloganlarını gören tweeter kullanıcıları, “iğrençsiniz”, “her yerde kadın bedeni kullanılıyor”, “tavukla sevişmeyeceğiz, yiyeceğiz” gibi yorumlar yaptı.

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