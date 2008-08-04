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Spor

Kezman'ı gönderme planları

Fransa'nın Paris Saint Germain kulübü, Fenerbahçeli Mateja Kezman transferini bitirmek için görüşmeleri hızlandırdı...

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle Sırp golcünün bonservisini alabilmek için masaya oturan Fransız kulübü, her ne kadar olumlu sonuç elde edemese de Kezman konusundaki ısrarını sürdürüyor. Forvet arayışlarını sürdüren PSG'nin, Rennes'den transfer etmek istediği Jimmy Briand ile yapılan temaslardan istediği sonucu alamayınca yeniden Fenerbahçe'nin Sırp forveti Kezman'a yöneldiği öğrenildi.

France Footbal da internet sitesinde "PSG, Kezman için hızlandı" başlığıyla verdiği haberde gelişmeleri doğrulayarak kulüpler arasında henüz bir anlaşma olmamasına rağmen Fenerbahçe'nin Sırp oyuncu için 3-4 milyon Euro arası bir bonservis bedeli talep ettiğini ve tarafların anlaşmaya yakın olduğunu belirtti. Paris kulübü bir an önce bu transferi bitirmek isterken Kezman'ın da PSG'de oynamak için fedakârlık yapmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz 2 sezonda beklentileri karşılayamayan ve İspanyol teknik adam Aragones'in de gözüne girmeyi başaramayan Kezman'ı en az zararla elinden çıkarmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, böylece yeni alınacak yabancı futbolcuya da yer açmayı planlıyor.


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