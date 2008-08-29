Kezman konuştu, Gerard sakatlandı, Jansen Hamburg'da

Artık o da Avrupa'dan futbol başlıklarımızın altında yer alacak. Fenerbahçe'den PSG'ye transfer olan Kezman, eski takımının yöneticileri ve eski takım arkadaşlarıyla ilgili dert yanınca (Açtı ağzını yumdu gözünü başlığını attık) biz de aldık bu iddialı açıklamaları manşet yaptık. Aziz Yıldırım'ın kendisiyle bir yıldır konuşmadığını söylemesi, oldukça ilginç bir açıklamaydı. Mutlaka okunması gereken bir haber...
Liverpool'da Gerard'ın sakatlığı, moralleri oldukça bozdu. İngiliz futbolcu, takımının ligde puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmesine önemli katkı sağlıyordu. Son Boro maçında, 90. dakikada attığı golle bir kez daha ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösteren Gerard'ın, sahalardan ne kadar uzak kalacağına haberimizde yer veriyoruz...
Lippi, Totti'nin yeniden milli takımda oynama şansının olmadığına inandığını söyledi. İtalya'nın yaşayan efsanesi Roma'nın kaptanı Totti, milli takımı bırakmıştı.
Bir dönemin önemli yıldızlarından biri olan eski Milanlı Wilkins, İtalyan futboluyla ilgili açık konuştu...
Boltonun golcü futbolcusu Davies, sözleşmesini uzattı. 31 yaşındaki futbolcu, futbol hayatının son baharında adresini belirlemiş oldu.
Büyük umutlarla İnter'e transfer edilen; ama Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Suazo, Benfica'ya transfer oldu.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı gruptaki rakiplerinden Porto'nun yıldızı Quaresma, İnter'e transfer oluyor iddiaları oldukça güçlü...
Ve UEFA yılın en iyi futbolcularını açıkladı, listenin başında Cristiano Ronaldo yer alıyor...
İşte haberlerin detayları
Liverpool Gerrard'ın sakatlığıyla sarsıldı