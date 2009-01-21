Kezman kızdıracak!..



F.Bahçe'nin eski futbolcusu Kezman, Sarı-Lacivertli camianın tepkisini çekecek açıklamalar yaptı.



Sezon başında Fransa'nın PSG takımına transfer olan Sırp golcü, Star TV'de yayınlanan Futbolig programında "G.Saray Kadıköy'de UEFA Kupası'nı alırsa, bu F.Bahçelileri çok kızdırır." dedi.



İspanyol futbolcu Güiza'yı da eleştiren Kezman, "Türk futbolunda sert savunma yapılıyor. Güiza, şu an büyük bir kulüpte ve orada gol atmak zor. O şu ana kadar küçük takımlarda oynadı ve oralarda basın baskısı yoktu." diye konuştu.