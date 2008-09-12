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Spor

Kezman hayalkırıklığı yaşıyor

12 Eylül 2008 03:00


PSG’nin Fenerbahçe’den transfer ettiği Mateja Kezman takımda düzenli forma giyemediği için hayalkırıklığı yaşıyor.

Transferin son günlerinde Fenerbahçe’den transfer edilen golcü futbolcu kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada düzenli olarak forma giymek istediğini çünkü Paris’e oynamak için geldiğini dile getirdi. Transfer olduğundan beri sürekli çalıştığını ve antrenman eksiğini kapattığını söyleyen futbolcu neler yapabileceğini göstermek için sabırsızlandığını ifade etti.

Yine de hocanın kararına saygı duyduğununu belirten Kezman Pazar günü ilk kez taraftarının karşısına çıkıp goller atmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

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