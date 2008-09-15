Kezman galibiyeti getirdi

PSG, Ligue 1’in beşinci haftasının son maçında kendi evinde Nantes’i ağırladı. Maça hızlı başlayan PSG, karşılaşmanın 7. dakikasında bulduğu penaltıyı, bu yaz Fenerbahçe’den transfer ettiği Mateja Kezman ile gole çevirdi. Bu gol aynı zamanda maçın tek golü olurken, Mateja Kezman’ın da PSG forması altında attığı ilk gol oldu.Milli takımlar için verilen arada teknik direktör değişikliğine giden Nantes ise doksan dakika sonunda, yeni hocası Elie Baup ile ilk yenilgisini tatmış oldu. Haftanın kapanış maçı sonrasında Ligue 1’de 10 puana ulaşan PSG, lider Lyon’un üç puan ardında üçüncülüğe oturdu. Henüz galibiyet yüzü görmemiş olan Nantes bir puanla ligin en sonunda yer alıyor.