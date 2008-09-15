T24 LogoT24 Logo
Spor

Kezman galibiyeti getirdi

15 Eylül 2008 03:00



PSG, kendi evinde ağırladığı Nantes’i Mateja Kezman’ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

PSG, Ligue 1’in beşinci haftasının son maçında kendi evinde Nantes’i ağırladı. Maça hızlı başlayan PSG, karşılaşmanın 7. dakikasında bulduğu penaltıyı, bu yaz Fenerbahçe’den transfer ettiği Mateja Kezman ile gole çevirdi. Bu gol aynı zamanda maçın tek golü olurken, Mateja Kezman’ın da PSG forması altında attığı ilk gol oldu.

Kezman'ın golü için tıklayın

Milli takımlar için verilen arada teknik direktör değişikliğine giden Nantes ise doksan dakika sonunda, yeni hocası Elie Baup ile ilk yenilgisini tatmış oldu. Haftanın kapanış maçı sonrasında Ligue 1’de 10 puana ulaşan PSG, lider Lyon’un üç puan ardında üçüncülüğe oturdu. Henüz galibiyet yüzü görmemiş olan Nantes bir puanla ligin en sonunda yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24