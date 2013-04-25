Kezban Hatemi rica üzerine medreseye girmedi

Akil İnsanlar Heyeti Güneydoğu Anadolu grubu, Diyarbakır, Mardin, Batman’ın ardından temaslarını Siirt’te sürdürdü.

Heyet başkanı Yılmaz Ensaroğlu ile Kezban Hatemi, Ethen Mahçupyan, Mehmet Emin Ekmen, Lami Özgen, Ahmet Faruk Ünsal ve Fazıl Hüsnü Erdem, geceyi geçirdikleri Batman’dan karayoluyla Siirt’e gitti. Heyete yurt dışında olduğu belirtilen Murat Belge ile işleri nedeniyle Yılmaz Erdoğan katılmadı. Siirt’e gelen heyet ilk olarak ’Evliyalar diyarı’ olarak bilinen Aydınlar İlçesi’nde Molla Burhaneddin Medresesi olarak bilinen Kuran kursunu ziyaret etti.

Heyet üyeleri daha sonra Maşmüderris Molla Burhaneddin Mücahidi ile görüşmek üzere yeniden Medreseye gitti. Heyetin erkek üyeleri Molla Burhan Medresesi’nin üst katına çıkarken, Prof.Dr. Kezban Hatemi’nin ise, görüşmeye katılmaması rica edildi.

Molla Burhan Medresesi’nin kadınların giremediği salonunda görüşme yapılırken, Prof.Dr. Hatemi, alt kattaki bir odada bekledi. Medrese yetkilileri, kadınların medresenin içerisine girmemesinin çok eski bir gelenek olduğunu ve Prof. Hatemi’ye geleneğin bozulmaması için bu konuda ricada bulunduklarını belirtti. Medrese geleneği olduğu için üst kata çıkmayan Hatemi görüşme yapılırken alt katta bir odada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Molla Burhaneddin Mücahidi ise, Akil İnsanlar heyetinin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederken, 'İnşallah muvaffak olacaksınız. Bu medreseler bölge açısından çok mühimdir. İlim, irfan, din eğitimine kıymet verilirse çok meseleler aşılacak. İnşallah bu yolda muvaffak olacaksınız. Bu geziniz irşadi bir tebliğdir' dedi.

Heyetin medrese görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof.Dr. Kezban Hatemi, çözüm sürecinde kimsenin mağdur olmaması gerektiğini bildirirken, şunları söyledi:

'Sistemin meydana getirdiği problemler var. Dolayısıyla kimse burada mağdur olmamalı. Bunun da tespitlerini yapıyoruz. Tabii ki koruculuk kaldırılacak. Hukuk devletinde korucuya gerek yoktur. Biz iki haftamızı geçirdik. Barış sürecinin halk tarafından benimsendiğini görüyoruz. Endişe ile birlikte mutluluğu seziyoruz. Gelecek için ekonomik anlamda uluslararası heyetlerle görüşülüyor.

Bölge halkında bir ümit ışığı görülüyor. İnsanların talepleri ve düşünceleri var. Elbette şiddetli bir şekilde anadilde eğitim istiyorlar. Anneler evlatlarıyla kucaklaşacak.Biz korucularla da görüşüyoruz. Ancak halkın en önemli taleplerinden biri faili meçhullerin ortaya çıkması. Bana bu süreçte asker intiharlarıyla ilgili 4 ayrı dosya verildi. Talepleri ve beklentileri anladık. Bu konularda Başbakan’a bir rapor hazırlanıyor.'

Heyet daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Siirt kent merkezine geçti.