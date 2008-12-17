KEY’de ikinci ödemeler başlıyor

Tasfiye halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, 282 bin 667 kişiye daha KEY paralarının ödenmesine imkan sağlayacak yeni listenin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) gönderildiğini bildirdi.Emlak Konut GYO yetkilileri ise listeler üzerinde çalışıldığını belirtirken, bu listenin muhtemelen Ocak ayının ilk yarısında Resmi Gazete'de yayımlanarak, ödemelerinin bu sürede yapılabileceğini söyledi.Sayın'ın verdiği bilgiye göre, Emekli Sandığı, TC kimlik numarası bulunmadığı için KEY parası alamayan 43 bin 730 kişiye ilişkin sorunu çözerek, gerekli bilgileri Tasfiye Halindeki Emlak Bankasına iletti. Sosyal Sigortalar Kurumu da kurumlar tarafından hatalı girilen 238 bin 937 kişiye ilişkin bilgileri düzelterek, aynı şekilde bankaya iletti. Böylece, toplam 282 bin 667 kişiye KEY ödemesi yapılabilmesine imkan sağlayan yeni bir liste oluşturuldu.Bu kişilere ilişkin listenin, Ocak ayının ilk yarısında Resmi Gazete'de yayımlanarak, ödemelerin yapılması bekleniyor. Ödemeler yine Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.Diğer taraftan, 28 Temmuz'da başlayan KEY ödeme sürecinde, şimdiye kadar 5 milyon 95 bin kişiye toplam 2 milyar 387,7 milyon YTL ödeme yapıldı. Hak sahiplerinden sadece 262 kişinin Emlak Konut GYO hissesi talep ettiği öğrenildi.Resmi Gazete'de, toplam 8,5 milyon hak sahibi ilan edilirken, bu kişilere toplam 2,8 milyar YTL KEY ödenmesi öngörülüyordu.Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KEY Hak sahiplerinin itirazlarına istinaden hazırlanacak yeni liste konusundaki çalışmalarını da sürdürüyor. Ancak, yüz binlerce kişinin itirazda bulunması nedeniyle, 28 Aralık'a kadar tamamlanması gereken listeleme çalışmalarının yetişmeyeceği belirtiliyor.SGK, bu sürenin en az 2 ay uzatılması talebiyle Hazine'ye yazı yazdı. Söz konusu süre uzatımının ancak yasa değişikliği ile yapılabileceğine işaret eden yetkililer, Hazine'nin bu konuda şimdiye kadar bir görüş bildirmediğini söyledi. Ancak, sorunun çözümü için bu süre uzatımının zorunlu olduğunu vurgulayan yetkililer, süre uzatımının kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak üzere, bu konuda yasa tasarısı hazırlamak yerine, yasa teklifi ile konunun çözümü yoluna gidilebileceği kaydedildi.Yetkililer, yanlış veya eksik bildirim nedeniyle çok sayıda kişinin çalıştıkları kurumlar aleyhine dava açtığına da dikkati çekerken, bu davaların sonuçlanmasının da zaman alacağını, dolayısıyla KEY ödemelerine ilişkin çalışmaların oldukça uzun süre devam etmesinin beklendiğini söyledi.SGK yetkilileri, her şeye rağmen, süre uzatımı olmasa bile, şimdiye kadar yapılan çalışmalara istinaden bir listenin Tasfiye halindeki Emlak Bankasına gönderilebileceğini bildirdi.Diğer taraftan, çalıştıkları kurumlardan KEY'e ilişkin bilgileri alamayan çok sayıda kişinin kurumlarını mahkemeye verdiği belirtiliyor. Mahkemelerin de bu konudaki kayıtları Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'ndan istemesi nedeniyle, kurumun çalışamaz hale geldiği kaydediliyor. Yetkililer, KEY'e ilişkin kayıtların öncelikle kurumlarda, saymanlıklarda tutulmuş olması gerektiğine dikkat çekiyor.Özellikle, silahlı kuvvetlerde askerliğini yedek subay olarak yapan bazı kişilere de, itiraz dilekçelerin istinaden “komutanlığın arşiv kayıtlarında söz konusu döneme ilişkin KEY kesintilerine ilişkin belgeye ulaşılamadığı, söz konusu döneme ilişkin arşiv kaydının olmadığı” yönünde yazı verildiği, bu nedenle, bu kişilerin o dönemlere ilişkin KEY parasını alamadığı belirlendi.Kanun uyarınca, KEY ödemelerine ilişkin itirazlar, 27 Ekim'e kadar çalışılan kurumlara yapılmıştı. Bu itirazlara istinaden SGK'nın, 2 ay içinde yeni liste hazırlaması gerekiyordu. Bu süre 28 Aralık'ta dolacak.