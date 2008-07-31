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Sosyal Güvenlik

Key'de büyük skandal

Konut Edindirme Yardımı (KEY) parası almaya hak kazanan ancak, ödemelere ilişkin listelerde yer almayan vatandaşların bir bölümünün evraklarının imha edildiği ortaya çıkt

31 Temmuz 2008 03:00

Konut Edindirme Yardımı (KEY) parası almaya hak kazanan ancak, ödemelere ilişkin listelerde yer almayan vatandaşların bir bölümünün, "bankalardaki işlemlere ilişkin
evrakların 10 yıl korunduktan sonra imha edilebileceği" uygulamasının kurbanı olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, personel adına 1987-1995 döneminde KEY için yatırılan paraların listesini doğrudan Emlak Bankası'na gönderen kurumların belgeleri, 10 yıllık saklama süresinin sonunda SEKA'ya gönderilince, bu kurumlarda çalışanlara ilişkin bilgilerin bir bölümü KEY listelerinde yer alamadı. Bu durumdan etkilenenlerin başında da Ziraat Bankası çalışanlarının geldiği kaydedildi.

Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, AA muhabirinin konu ile ilgili sorusu üzerine, özellikle Emlak Bankası'nın bankacılık birimlerinin, şubelerinin, Ziraat Bankası'na devredilmesi aşamasında, arşiv sıkıntısını da gidermek üzere yetkili kişilerin talimatı ile 10 yıldan önceki işlemlere ilişkin evrakların SEKA'ya gönderildiğinin belirlendiğini bildirdi.
Bu aşamada, yatırılan KEY paralarına ilişkin bilgileri doğrudan Emlak Bankası'na gönderen
kurumlara ilişkin belgelerin de SEKA'ya gönderildiğini anlatan Sayın, bu nedenle bazı kurumların personel bilgilerine ilişkin bilgilerin KEY listesinde yer almadığını veya eksik yer aldığını söyledi.

Korunma süresini doldurması nedeniyle imha edilen bilgiler yüzünden Ziraat Bankası'nın yeni belgeler gönderdiğini belirten Sayın şunları söyledi:
"Buna istinaden ödemeler yapıldı. Bu durumdaki kişilerin de öncelikle çalıştıkları kurumlar aracılığı ile çalıştıkları süreleri ve ödemeleri belgelendirmeleri ve 3 ay içinde itirazlarını yapmaları gerekiyor. Hazırlayıp bildirdiğimiz listeler dışında, halen elimizde 3 milyon hatalı işleme ilişkin liste var. İtirazların değerlendirilip tamamlanmasından sonra, hak sahibi sayısının 1-2 milyon artmasını bekliyoruz."

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