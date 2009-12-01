KEY'de bildirim için 1 ay daha süre tanındı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinde kurum ve kuruluşlara bildirim yapabilmeleri için 1 ay daha süre verilmesini öngören kanun tasarısı kabul edildi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın Başkanlığındaki komisyonda, ''Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'' görüşüldü.

Tasarıyla ilgili sunum yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 26 Kasım 2009 itibariyle 5 milyon 399 bin 741 hak sahibine, 2 milyar 544 milyon 676 bin 259 TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Konut edindirme yardımı uygulamasında ilgili bilgilere ulaşmakta ve ödeme sürelerinde bazı sorunlar yaşandığını belirten Babacan, söz konusu tasarıyla bu sorunların çözümünün amaçlandığını ifade etti.

Tasarıyla öncelikle, kurumların hak sahiplerinin bilgilerini bankaya göndermelerine ilişkin sürenin uzatıldığını kaydeden Babacan, tasarının yasalaşması halinde kurumların, bu bilgileri, kanunun yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bankalara bildirebileceğini söyledi. Babacan, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından söz konusu hak sahiplerine ödemelerin hemen başlayabileceğini kaydetti.

Bakan Babacan, böylece, 28 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan listede isimleri yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle paralarını alamayan hak sahiplerine bir imkan sağlanmış olacağını dile getirdi.

Tasarıda, hatalara ilişkin düzeltme ve bildirimlerin 3'er aylık aralıklarla yapılabilmesinin öngörüldüğünü belirten Babacan, böylece bilgileri hatasız olan hak sahiplerinin tüm listeye ilişkin düzeltme sürecinin tamamlanmasını beklemeden KEY ödemelerini alabileceklerini söyledi.

Bakan Babacan, KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalan hak sahipleri için de nemalandırmaya ilişkin düzenleme yer aldığını, bu çerçevede, tutarların ilk ilan tarihinde yüzde 10 artışla verileceğini ifade etti. Babacan, ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her üç aylık dönem için ilave yüzde 1,25 artış uygulanacağını bildirdi.

KEY kesintilerinin bankaya yatırıldığına dair ile ilgili belgelerle ispatı halinde herhangi bir sorun bulunmadığını kaydeden Babacan, şunları söyledi:

''Kanunda belirlenen kriterlere uymayanlar açısından hak sahiplerine karşı sorumluluk, ilgili kurum ve kuruluşlara aittir. Bu çerçevede bazı belediyelerimiz, konut edindirme yardımı Emlak Bankası nezdindeki fon hesabına yatırılmamış olan çalışanlarına kendi imkanlarıyla ödeme yapabilmektedirler. Bazı belediyeler de bu uygulamanın yasal altyapısı konusunda tereddüt yaşamaktadırlar. Bu çerçevede belediyelerden gelen talep doğrultusunda, tasarıda, kanunda belirtilen yöntemle hesaplanacak KEY tutarlarının, belediyelerin kendi kaynaklarından çalışanlara ödenmesi hususunda açıklık getirilmektedir.

Bakan Babacan, CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın, ''tasarıda listenin belirlenmesi için son tarihin seçim dönemine geldiği ve bunun ince bir seçim hesabı'' olabileceğine yönelik iddiası üzerine böyle bir art niyetlerinin olamayacağını belirterek, ''Hiçbir hükümetin el atmadığı adeta kenara bırakılmış bir konuydu. Biz şimdi bunları örüyoruz'' dedi.

Babacan'ın konuşmasının ardından, CHP'li Korkmaz'ın, aynı kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşülmesine geçildi. Tasarı ve teklifin aynı içeriğe sahip olması nedeniyle her ikisinin birleştirilmesi ve tasarı üzerinde görüşmelerin sürmesine yönelik önerge verildi.

Önergenin kabul edilmesinin ve yapılan görüşmelerin ardından tasarı kabul edildi.