KEY ödemeleri yarın yapılacak

T24

Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinden yararlanacakların yer aldığı yeni liste, 22 Ağustos pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanacak. Listeye aynı gün akşam saatlerinden itibaren internet üzerinden de ulaşılabilecek.



Bir milyon 512 bin kişiye toplam 280 milyon liralık ödemeleri gerçekleştirecek olan Ziraat Bankası da hazırlıklarını tamamladı.



Ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son iki hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak ve 23 Ağustos ile 3 Eylül arasında devam edecek. Başvuru gününü geçirenler, daha sonraki günlerde de paralarını alabilecek. Ziraat Bankası ATM kartı olanlar, bu tarihleri beklemeden paralarını çekebilecek.



6 Eylül'den sonra da bu sıralamaya bakılmaksızın ödeme yapılacak. Ödemeler, bir önceki KEY ödeme dönemi tutarlarının üstüne yüzde 10 zam eklenerek yapılacak. KEY payları tam yatırılmış bir hak sahibi, 1500 liranın üstünde bir para alacak.



Kimlik numarasının son 2 hanesine göre ödemeler



00, 02, 04, 06, 08, 10 olanlar: 23 Ağustos Pazartesi

12, 14, 16, 18, 20, 22 olanlar: 24 Ağustos Salı

24, 26, 28, 30, 32, 34 olanlar: 25 Ağustos Çarşamba

36, 38, 40, 42, 44, 46 olanlar: 26 Ağustos Perşembe

48, 50, 52, 54, 56, 58 olanlar: 27 Ağustos Cuma

60, 62, 64, 66, 68 olanlar: 31 Ağustos Salı

70, 72, 74, 76, 78 olanlar: 1 Eylü Çarşamba

80, 82, 84, 86, 88 olanlar: 2 Eylül Perşembe

90, 92, 94, 96, 98 olanlar: 3 Eylül Cuma