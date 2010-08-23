T24- Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri bugün başlıyor. Yurttaşların, Ziraat Bankasına başvurmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanan listelerde isminin bulunup bulunmadığını Emlak Konut GYO'nun ''www.keyodemeleri.com'' adresinden sorgulamaları gerekiyor.



Hak sahipleri, TC kimlik numarasındaki son 2 rakama göre, 3 Eylüle kadar Ziraat Bankası şubelerinden KEY paralarını alabilecek. Listede ismi bulunanlar, tahsis edilen ödeme gününü beklemeden, Ziraat Bankası ATM'lerinden parasını çekebilecek. 3 Eylülden sonra, kimlik numarasındaki son 2 rakama bakılmadan, şubelere başvuran hak sahiplerine ödeme yapılabilecek.



İlgili kanun ve yönetmelik gereği Tasfiye Halinde Emlak Bankası AŞ tarafından bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazete'nin dün yayımlanan mükerrer sayısında ilan edilmişti.



Yurttaşların, Ziraat Bankasına başvurmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanan listelerde isminin bulunup bulunmadığını Emlak Konut GYO'nun ''www.keyodemeleri.com'' adresinden sorgulamaları gerekiyor.



TC Kimlik Numarası ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan, TC Kimlik Numarası ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarasının bulunmaması ya da KEY hak sahibi olduğunu ve ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (kesintilerini yatıran kurumlara), bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurmaları gerekiyor.



KEY ödemeleri, Türk yurttaşlarına TC Kimlik Numarası ile yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılacak.

Kurumlar tarafından TC Kimlik numarası ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapılmayacak.

TC Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri, ödemelerini, belirlenen ödeme tarihlerinde, Ziraat Bankası şubelerinden TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport (yabancı uyruklular için sadece pasaport) ibraz etmek suretiyle alabilecek. KEY tutarını almak üzere bankaya yapılacak başvurularda, vatandaşların kimlik fotokopilerini yanlarında bulundurmalarının, işlemlerinin kısa sürede yapılması açısından önemli olduğu belirtildi.



KEY hak sahiplerinden Ziraat Bankası'nda hesabı ve bu hesabına ilişkin bankkartı bulunanlar, Ziraat Bankası ATM'lerinden, TC Kimlik Numarası'na göre belirlenen günleri beklemeden bugünden itibaren paralarını alabilecekler.

Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekiyor. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacak.



İlgili kanun uyarınca Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar, Hazine'ye irad kaydedilecek.

KEY hesaplarının tasfiyesi kapsamında, en son Resmi Gazete'nin 21 Mart'taki mükerrer sayısında, 1 milyon 685 bin 760 kişiye 567 milyon 928 bin lira civarında ödeme yapılmasına ilişkin liste yayımlanmıştı.



KEY için bu yıl Martta yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına, ilgili kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanmıştı. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak.



TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik numaralarının son iki rakamına göre KEY hak sahiplerine ödeme tarihleri şöyle:



KİMLİK NUMARASININ SON İKİ RAKAMI ÖDEME TARİHİ





00, 02, 04, 06, 08, 10 Bugün

12, 14, 16, 18, 20, 22 24/08/2010 Salı

24, 26, 28, 30, 32, 34 25/08/2010 Çarşamba

36, 38, 40, 42, 44, 46 26/08/2010 Perşembe

48, 50, 52, 54, 56, 58 27/08/2010 Cuma

60, 62, 64, 66, 68 31/08/2010 Salı

70, 72, 74, 76, 78 01/09/2010 Çarşamba

80, 82, 84, 86, 88 02/09/2010 Perşembe

90, 92, 94, 96, 98 03/09/2010 Cuma