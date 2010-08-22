-KEY LİSTESİ YAYIMLANDI ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahipleri listesi bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ödemelere, yarından itibaren başlanacak. TC Kimlik Numarasındaki son 2 rakama göre, hak sahipleri 3 Eylül gününe kadar Ziraat Bankası şubelerinden KEY paralarını alabilecek. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından ''5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7 Ocak 2010 tarihli ve 27455 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'' hükümlerine göre tespit edilen 17 ciltten oluşan hak sahipleri listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. TC kimlik numarasındaki son 2 rakama göre, hak sahipleri 3 Eylül gününe kadar Ziraat Bankası şubelerinden KEY paralarını alabilecek. Listede ismi bulunanlar, tahsis edilen ödeme gününü beklemeden, Ziraat Bankası ATM'lerinden parasını çekebilecek. 3 Eylülden sonra, kimlik numarasındaki son 2 rakama bakılmadan, şubelere başvuran hak sahiplerine ödeme yapılabilecek. Vatandaşların, Ziraat Bankasına başvurmadan önce Resmi Gazete'de yayınlanan listelerde isminin bulunup bulunmadığını Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) ''www.keyodemeleri.com'' adresinden sorgulamaları gerekiyor. Hak sahipleri, alacakları KEY tutarlarını da ''www.keyodemeleri.com'' adresinden sorgulayabilecek. TC Kimlik Numarası (TCKN) ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan, TCKN ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarasının bulunmaması ya da KEY hak sahibi olduğunu ve ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (kesintilerini yatıran kurumlara), bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerekecek. KEY ödemeleri, Türk vatandaşlarına TCKN ile yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılacak. Kurumlar tarafından TCKN ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapılmayacak. TC Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri, ödemelerini, belirlenen ödeme tarihlerinde, Ziraat Bankası şubelerinden TCKN/Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport (yabancı uyruklular için sadece pasaport) ibraz etmek suretiyle alabilecek. -PARALAR ATM'DEN ALINABİLECEK- KEY hak sahiplerinden Ziraat Bankasında hesabı ve bu hesabına ilişkin bankkartı bulunanlar, Ziraat Bankası ATM'lerinden, TCKN'ye göre belirlenen günleri beklemeden ilk günden itibaren paralarını alabilecekler. Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekecek. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacak. İlan tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar, Hazine'ye irad kaydedilecek. KEY hesaplarının tasfiyesi kapsamında, en son Resmi Gazete'nin 21 Mart'taki mükerrer sayısında, 1 milyon 685 bin 760 kişiye 567 milyon 928 bin lira civarında ödeme yapılmasına ilişkin liste yayımlanmıştı. KEY hak sahibi listesinde yer alanların sayısı 12 milyona yaklaşmasına karşın, şimdiye kadar 6 milyon 815 bin hak sahibine 3 milyar 115 milyon lira düzeyinde ödeme yapıldı. KEY için bu yıl Mart ayında yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması sonucunda oluşan yardım tutarına, ilgili kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanmıştı. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak. Ödemeler için gerekli kaynak, Hazine tarafından Emlak GYO'ya aktarıldı. Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14 Ağustos 2007 tarih 26613 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, KEY ödemelerine 28 Temmuz 2008'de başlanmıştı. 8 Aralık 2009 tarih 5939 sayılı Kanun ile 7 Ocak 2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik gereğince oluşturulan ikinci liste uyarınca ödemeler ise yarın başlayacak. TCKN/Yabancı Kimlik numaralarının son iki rakamına göre KEY hak sahiplerine ödeme tarihleri şöyle: KİMLİK NUMARASININ SON İKİ RAKAMI ÖDEME TARİHİ --------------------------------- ---------------- 00, 02, 04, 06, 08, 10 23/08/2010 Pazartesi 12, 14, 16, 18, 20, 22 24/08/2010 Salı 24, 26, 28, 30, 32, 34 25/08/2010 Çarşamba 36, 38, 40, 42, 44, 46 26/08/2010 Perşembe 48, 50, 52, 54, 56, 58 27/08/2010 Cuma 60, 62, 64, 66, 68 31/08/2010 Salı 70, 72, 74, 76, 78 01/09/2010 Çarşamba 80, 82, 84, 86, 88 02/09/2010 Perşembe 90, 92, 94, 96, 98 03/09/2010 Cuma