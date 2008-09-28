KEY cinayeti CIA yöntemiyle çözüldü

Ankara’da dehşet yaratan ceset parçalarının sırrı, CIA’nın yüz geliştirme sistemiyle çözüldü. Herşey Seyranbağları semtinde boş arazide top oynayan çocukların bir torba içinde buldukları çürümüş el parçalarıyla başladı. Yaklaşık 1 ay önce öldürülmüş bir kadının sol eli bulundu. Polisin bölgede yaptığı incelemede yine torbalar arasında kadının diğer eli ve 2 bacağı bulundu. Kadının kimliği ve yaşının belirlenmesi için parçalar Adli Tıp’a gönderildi. Ancak ne parmak izi çıkarılabildi ne de kemikleri kırıldığı için yaşı belirlenebildi. Sadece tırnakları arasında bir erkeğe ait olduğu sanılan deri kalıntıları DNA incelemesi sonucu tespit edildi.



1100 kişiyle görüşüldü



Dedektifler, bölgede bulunan 1100 kişiyle yüz yüze görüştü. Bu arada yine aynı bölgede bir binanın giriş katında oturan aile, banyonun aralığından gelen kokudan rahatsız oldu ve yapılan araştırmada çürümüş bir insan başı bulundu. Kafatasında yapılan diş incelemesi pek çok diş sonradan yapılma olduğu için bir sonuç vermedi.



ABD yapımı bir filmde görülen bilgisayarla insan animasyonlarının bu ülkenin gizli servisi CIA tarafından kullanıldığını hatırlayan bir emniyet yetkilisi, İstanbul’da bulunan ve bu konuyla ilgilenen meslektaşlarından yardım istedi.



Bulunan tüm parçalar teker teker pek çok açıdan fotoğraflanarak internet üzerinden İstanbul’daki bilgisayar uzmanlarına gönderildi. Uzman, ceset parçalarının fotoğraflarını 3 boyutlu animasyon haline getirdi ve fotoğraflar puzzle gibi birleştirilerek kadının ortalama bir görüntüsü yaratıldı. Bu görüntüleri fotoğraf haline getiren polis ilk ipucuna ulaştı.

Dedektiflerin gösterdiği fotoğrafı tanıyan bir kadın, “Bu Döne teyze” diyerek yaşlı kadının Zafertepe 2.Cadde 5. Sokak 62/3 numaradaki adresine götürdü. Polis, cesedin Döne Aşut(75)’a ait olabileceğini ihtimali üzerine yoğunlaştı.



Üç oğlu olduğu belirlenen yaşlı kadının 2 oğlunun yurtdışında yaşadığı, yıllardır dul ve alkolik olan oğlu Mehmet Ali Aşut ve onun kızları Kübra ve Büşra ile yaşadığı öğrenildi.

Kimlik belirlenmesi için uzak bir akraba arayan polis Keçiören bölgesinde bulduğu İsmail Aşut adlı akrabasından DNA örneği aldı ve cesetin ‘Yozgat’a tatile gittiği’ ifade edilen Döne Aşut olduğu kesinleşti.



6 parçaya bölmüş



Polis, Aşut’un oğlu ve torunlarını gözaltına aldı. Mehmet Ali Aşut, annesini öldürdüğünü itiraf ederek, cinayeti şöyle anlattı:

“Ölmeden önce 1800 YTL KEY ödemesi almıştı. Paradan bana da vermesini istedim. Ama alkol alacağım için vermedi. Ardından başlayan tartışmada dövdüm. Kafasına sopayla vurduğumda yere düştü. Sonra kızlar alıp yatağa yatırdı.



Sabah kalktığımızda öldüğünü anladık. Cesedi ne yapacağımızı düşünürken parçalayıp bavula koymaya karar verdim. Salonda başını kesmeye başladım. Ortalık çok kan olunca banyoya götürüp kanını akıttım. Banyoda 6 parçaya ayırdım. Göğüs bölümü bavula sığmayınca ikiye ayırdım. Her gün bir parçayı çeşitli yerlere attım.”



Babalarıyla gözaltına alınan 2 genç kız da aynı yönde ifade verirken, yaşlı kadının parmakları arasında bulanan et parçalarının da oğluna ait olduğu belirlendi. Yaşlı kadının göğüs bölümünün bulunduğu ve oğlu tarafından dereye atıldığı ifade edilen 2 valiz ise bulunamadı.