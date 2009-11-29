KEY alacaklılarına zamlı ödeme müjdesi

T24- İlk KEY ödemesinde parasını alamayan 3 milyon kişiye çifte müjde geldi. Devlet Bakanı Babacan’ın direktifiyle ikinci ödemelere yüzde 10 gecikme zammı yansıtılacak, tasarı da hızla Meclis’ten geçecek.



Hükümetten, birinci KEY ödemesinden yararlanamayan milyonlarca “KEYzedeye” bayramda iki müjde geldi. Buna göre, geçtiğimiz hafta Meclis’e sunulan yasa tasarısı, bayram tatilinin hemen ardından komisyonda ele alınarak, bir an önce yasalaşacak. İkinci KEY ödemelerinden yararlanacak olan vatandaşlara da, faiz ödenecek. Böylece, ikinci KEY ödemesinde tavanda, yaklaşık 150 liralık bir artış olacak.

Kamuoyunda KEY olarak bilinen Konut Edirdirme Yardımı hesaplarındaki ikinci ödemeye ilişkin çalışmalarda iki sürpriz karar alındı. Bu çerçevede, birinci ödemeden yararlanamayan hak sahiplerine ödeme yolunu açacak yasa tasarısı geçtiğimiz hafta Meclis’e sunulmuştu.

Tasarının, 2010 yılı bütçe tasarısının görüşmeleri nedeniyle, bütçe sonrasına kalacağı tahmin ediliyordu. Ancak hükümet, ikinci KEY ödemelerinin gecikmemesi için, bayram sonrasında tasarının komisyonlarda görüşülerek yasalaşmasını kararlaştırdı. Böylece, tasarı jet hızıyla Meclis’ten geçirilecek.



BABACAN “KİMSENİN HAKKI YENMESİN” DEDİ



Tasarı ile ilgili olarak ikinci gelişme ise, hak sahiplerine yapılacak ödemelerde gerçekleşti. Devlet Bakanı Ali Babacan’ın talimatı üzerine, ikinci KEY’den yararlanacaklara en az yüzde 10 gecikme zammı uygulanacak. Böylece, ikinci KEY’den yararlanacak olan hak sahipleri birincilere göre, daha fazla pay alacak. İlk hesaplamalara göre, zamla birlikte birinci ödemede bin 400 lira olan tavan ödemesi bin 550 liraya çıkacak. Babacan’ın, “Kimsenin hakkı yenmesin. İkinci KEY’e faiz uygulayın” dediği, bürokratların da yüzde 10 zam formülünü geliştirdiği bildirildi.



5.3 MİLYON KİŞİYE ÖDEME YAPILDI



Hükümetin aldığı kararla başlayan birinci KEY ödemeleri kapsamında toplam 5 milyon 397 bin 382 kişiye 2.5 milyar liralık ödeme yapılmıştı. Tasarının yasalaşması ile başlayacak olan ikinci KEY ödemelerinden de yaklaşık 3 milyon kişinin yararlanması planlanıyor.



