Key alacaklıları sahte e-posta'ya dikkat!

Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri sürüyor. Hak sahipleri keyodemeleri.com adlı siteden ödemeler hakkındaki tüm bilgilere erişebiliyor. Ancak hak sahiplerinin bu konuyla ilgili sahte e-posta’lara dikkat etmesi gerekiyor.



konutedindirme@keyodemeleri.com’dan gelmiş gibi görünen e-posta’daki linkler keyodemeleri.com yerine keyodemelerl.com adlı adrese yönlendiriliyor.



KEY ödemeleriyle ilgili olarak gönderilen sahte e-posta şöyle:



“KEY ödemeleriyle ilgili açılan sitemizde meydana gelen aşırı yoğunluk sebebiyle meydana gelen kilitlenme dolayısı ile vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz program sayesinde KEY ödemeniz ile ilgili bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



Ayrıca bu program sayesinde ACİLİYET BAŞVURUSUNDA bulunan vatandaşlarımıza yapılacak olan ödemeler (kısıtlı kontenjan) daha yakın bir tarihe alınacaktır.



Programı indirmek için burayı tıklayınız.Veya sitemize bağlanmak için HTTP://WWW.KEYODEMELERl.COM/”



Yetkililer bu e-posta ile ilgili hak sahiplerine, "E-posta’da yer alan programı indirmeyin ve ilgili mesajı silin" uyarısında bulunuyor.

