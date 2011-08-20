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Spor

Kewell'ın yeni takımı belli oldu MELBOURNE (A.A)

20 Ağustos 2011 15:50

-Kewell'ın yeni takımı belli oldu MELBOURNE (A.A) - 20.08.2011 - Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Avustralyalı futbolcu Harry Kewell, (32) ülkesinin 1. Lig takımlarından Melbourne Victory ile sözleşme imzaladı. Melbourne Victory kulübünün başkanı Anthony Di Pietro, yaptığı açıklamada, Harry Kewell'ın Avustralya'da sporun simgesi olduğunu ve futbolla daha fazla kişinin ilgilenmesini sağlayacağını söyledi. Kewell da kulübün internet sitesindeki açıklamasında, ''Avustralyalı olmaktan gurur duyuyorum ve buradaki futbola katkıda bulunmak istiyorum. Ülkemde oynamak her zaman tutkumdu ve Melbourne Victory'de forma giyme fırsatı bulduğum için mutluyum'' ifadesini kullandı.  Yerel basına göre Melbourne Victory, Galatasaray'ın serbest bıraktığı Kewell ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.  Leeds United ve Liverpool'da oynadıktan sonra 2008'de Galatasaray'a transfer olan Kewell, sarı-kırmızılı takımda 3 sezon forma giydi.

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