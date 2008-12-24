Kewell'dan iyi haber!



Süper Lig'in son haftalarında çıkışa geçerek devre arasına rahat bir şekilde giren Galatasaray'a Avustralyalı yıldızı Harry Kewell'dan da iyi haber geldi.



Geçtiğimiz hafta içinde ülkesi Avustralya'da kasığından ameliyat olan Kewell'ın 5 Ocak'ta İstanbul'a geleceği ve sarı kırmızılı takımın Antalya kampına katılacağı öğrenildi. Kewell, İstanbul'da fizyoterapistler eşliğinde çalışmaya başlayacağı, Antalya kampında takımla birlikte çalışamasa bile takım arkadaşlarından ayrılmamak için kampa katılacağı bildirildi.



Kewell'ın Şubat ayının ortalarında normal antrenmanlara başlayacağı ve form durumuna göre sezonun ikinci yarısının başlarında forma giyeceği öğrenildi.



TRANSFER HABERLERİ ASILSIZ



Bu arada Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte gazetelerde çıkan transfer haberlerinin hepsinin asılsız olduğunu belirterek, bu dönemde transfer yapmayı düşünmediklerini, ancak bonservis bedeli olmayan süpriz bir transfer mümkün olabileceğini söyledi.