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Spor

Kewell'a milli davet

Galatasaray'ın Avustralyalı oyuncusu Harry Kewell, Bahreyn maçı için milli takıma çağrıldı.

10 Kasım 2008 02:00


Galatasaray'ın Avustralyalı oyuncusu Harry Kewell, Bahreyn maçı için milli takıma çağrıldı.

Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell, Avustralya Milli Futbol Takımı'nın 19. Dünya Kupası elemelerinde Bahreyn ile yapacağı maçın aday kadrosuna çağrıldı.

Avustralya Milli Takımı Teknik Direktörü Pim Verbeek, 2010 Dünya Kupası Asya elemelerinde Bahreyn ile 19 Kasım Çarşamba günü yapılacak karşılaşmanın 24 kişilik aday kadrosuna, Galatasaray'dan Kewell'ı da çağırdı.

Sakatlığı nedeniyle geçen ay Katar ile yapılan ve 3-0 galibiyetle biten maçta forma giyemeyen Kewell'ın yanı sıra, takıma Everton'ın orta saha oyuncusu Tim Cahill de davet edildi.

Aday kadro şu isimlerden oluştu:

Mark Bresciano, Jacob Burns, Tim Cahill, David Carney, Chris Coyne, Jason Culina, Bruce Djite, Brett Emerton, Adam Federici, Richard Garcia, Vince Grella, Brett Holman, Josh Kennedy, Harry Kewell, Scott McDonald, Craig Moore, Lucas Neill, Michael Petkovic, Mark Schwarzer, Matthew Spiranovic, Shane Stefanutto, Mile Sterjovski, Carl Valeri, Luke Wilkshire.

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