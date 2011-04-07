-KEWELL YENİ SEZONDA ABD'DE İDDİASI ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell'ın, gelecek yıl ABD'deki bir takıma transfer olabileceği iddia edildi. Avustralya basınında yer alan haberlerde, Galatasaray ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Kewell'ın geleceğiyle ilgili kararsızlığı hatırlatıldı ve bu oyuncunun futbol hayatını yeni sezonda Major League Soccer (MLS) ekiplerinden birinde sürdürebileceği belirtildi. Haberlerde, 32 yaşındaki futbolcuyla MLS takımlarının yanısıra bazı Asya kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.