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Spor

Kewell ve Neill aynı takıma gidiyor

Galatasaray ile yollarını ayıran Avustralyalı oyuncular Harry Kewell ve Lucas Neill'e İngiltere yolu gözüktü.

04 Haziran 2011 03:00

T24 - Galatasaray ile yollarını ayıran Avustralyalı oyuncular Harry Kewell ve Lucas Neill'e İngiltere yolu gözüktü.

Avustralya'nın veteran oyuncuları Harry Kewell ve Lucas Neill, önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden QPR forması giyebilir.

The Daily Mail'in haberine göre Galatasaray ile yollarını ayıran ve şu an boşta olan iki oyuncu, menajerleri tarafından QPR'ye önerildi.

32 yaşındaki Kewell daha önce Leeds United ve Liverpool formaları ile 13 yıl Premier Lig'de mücadele etmişti. 34 yaşındaki Lucas Neill ise kariyerinin 15 yılını İngiltere'de Millwall, Blackburn, West Ham ve Everton kulüplerinde geçirmişti

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