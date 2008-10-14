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Spor

Kewell ve Hasan takımla çalıştı!

14 Ekim 2008 03:00


Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik ekip Michael Skibbe, Cevat Güler ve Nezih Ali Boloğlu yönetiminde saat 10.30'dan itibaren Jupp Derwall antrenman sahasında yapılan basın ve taraftara kapalı çalışma, ısınma ve açma germe egzersizleriyle başladı.

Antrenmanın ana bölümünde koordinasyon çalışmaları ile dar alanda oyun merkezli teknik çalışmalar yapıldı. Antrenman soğuma ve açma germe çalışmalarıyla tamamlandı ve oyuncular öğle yemeği için merkez binaya geçtiler.

Harry Kewell, Yaser Yıldız ve kontrollü olarak Hasan Şaş da bu antrenmanın tamamına takımla birlikte katıldı.

Sağlık merkezinde sürdürülen tedavilerinin ardından Mehmet Topal, Uğur Uçar, Orkun Usak, Emre Güngör ve Tobias Linderoth ise salonda sağlık ekibi eşliğinde takımdan ayrı çalıştılar.

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