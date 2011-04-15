-KEWELL VE ÇAĞLAR TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde ve basına kapalı antrenmanda, futbolcuların 5'e 2 pas ve teknik çalışmaların ardından şut çalışması yaptığı bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği gribal enfeksiyonu atlatan Harry Kewell ile sakatlıktan çıkan Çağlar Birinci'nin antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi. Bel ağrısı devam eden Arda Turan'ın önce salonda, ardından da fizyoterapist eşliğinde sahada egzersizler yaptığı vurgulandı. Sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ile Hakan Balta'nın tedavisine devam edildiği, sezonun kalan maçlarında oynatılmayacağı açıklanan Pino'nun ise takımdan ayrı özel çalışma yaptığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takım, Manisaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.