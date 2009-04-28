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Spor

Kewell müsade istedi

28 Nisan 2009 13:14


Aslan´ın Avustralyalı yıldızı Kewell´ın, Sarı-Kırmızılı kulübün patronuna, “Sezon sonunda İngiltere´ye dönmek istiyorum. Beni anlayışla karşılamanızı umuyorum” dediği öğrenildi.

Fanatik Gazetesi'nin 28 Nisan 2009 tarihli bugünkü sayısındaki habere göre; Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ne kalma yarışında büyük yara alan Aslan’a bir darbe de Harry Kewell’dan... Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden Liverpool’dan transfer edilen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Avustralyalı yıldızın sezonu sonunda İngiltere’ye dönmek istediği öğrenildi.

Kewell’ın, konuyla ilgili olarak Başkan Adnan Polat’la bir araya gelip, “Ailemi özlüyorum. Eşimden çocuklarımdan hiç bu kadar ayrı kalmamıştım. İlk başta bunu kaldırabilirim diye düşündüm. Sizin, teknik ekibimizin, futbolcu arkadaşlarımın hatta taraftarın bu konuda bana büyük desteği oldu. Ama artık ailemle olmak istiyorum ve sizden anlayış bekliyorum” dediği öne sürüldü.

Fulham ve Tottenham’ın listesinde

Başkan’ın bu talep karşısında şaşırdığı belirtilirken, konuyu sezon sonunda görüşülmek üzere rafa kaldırdığı ifade edildi. Kewell’ı, Premier Lig kulüplerinden Fulham ile Tottenham takip ediyor. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Ada’ya dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kewell bu sezon ne yaptı?

Maç Dakika Gol Asist
Süper Lig 21 1633 6 3
Avrupa Kupası 9 751 4 -
Türkiye Kupası 1 68 - -
Süper Kupa 1 24 1 1


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