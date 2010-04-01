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Spor

Kewell Liverpool'u salladı!

Galatasaraylı yıldızın yaptığı açıklamalar Ada ekibinde deprem etkisi yarattı!

01 Nisan 2010 03:00

T24 - Galatasaraylı yıldızın yaptığı açıklamalar Ada ekibinde deprem etkisi yarattı!

Geçtiğimiz gün medyaya “2005 yılında Liverpool forması giyerken Olympiakos maçına sakat sakat çıkmak zorunda bırakıldım. Sağlık ekibinin bu kararı rezillikti” açıklamasını yapan Harry Kewell’in sözleri İngiltere’de de yankı buldu. Liverpool kariyerinin önemli bir bölümünü sakatlıklarla geçiren Kewell’ın menajeri Bernie Mandic’in de daha önce eleştirdiği Liverpool Sağlık Kurulu alelacele el değiştirdi. Kurulun başına Avustralya Milli Takımı’nın doktoru Peter Bruckner getirildi. Bruckner, Liverpool’la 3 yıllık bir anlaşma yaparken, Ada basınında bu yeni görevlendirmeyle ilgili olarak Kewell’ın sözlerinin önemli olduğu yorumları yer aldı...

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