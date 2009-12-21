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Spor

Kewell kalıyor!

Yönetim, Avustralyalı yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı. İmza kesin gibi

21 Aralık 2009 02:00

T24 - Galatasaraylılar'ın isteği gerçek oluyor. Gençlerbirliği maçında açılan “Bizi bırakma Kewell” pankartı sonrası harekete geçen yönetim, Avustralyalı yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı. İmza kesin gibi...

Sarı-Kırmızılılar'ın sözleşme uzatması için kampanyalar başlattığı, tribünde pankartlar açtığı Avustralyalı yıldızın menajeri Mandic, bu hafta içinde İstanbul'a gelerek yönetimle masaya oturacak.

Geçen sezon başında Liverpool’la yollarını ayıran Harry Kewell, başta Roma olmak üzere birkaç Avrupa kulübüyle görüşmeler yapmış, ancak sağlık sorunları nedeniyle anlaşma sağlayamamıştı. Bu dönemde devreye giren Galatasaray Yönetimi, sözleşmeye bu sıkıntıyla ilgili herhangi bir madde konulmayacağının garantisini verince, Sarı-Kırmızılı kulüp çok büyük bir yıldız kazandı. Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Avustralyalı futbolcu, özellikle bu sezon yükselen performansıyla parmak ısırtıyor. Oyununu 90 dakikaya yayarak “60 dakikalık futbolcu” eleştirilerini de bertaraf eden 31 yaşındaki Kewell, sadece Rijkaard’lı dönemde 26 resmi maça çıkıp 1764 dakika sahada kaldı, 14 gol attı, 5 de asist yaptı.


Oynamadığı bölge yok!

Sol açıktan sağ açığa, orta sahadan forvete, hatta stopere kadar her yerde başarıyla görev yapan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Harry Kewell’ın takımda kalmasını isteyen taraftarlar, kampanyalar başlatmış, son olarak da tribünde “Stay with us Harry (Bizimle kal Harry)” pankartı açılmıştı. Yıldız futbolcunun menajeri Bernard Mandic, bu hafta içinde İstanbul’a gelerek yönetimle masaya oturup, yeni bir kontrata imza atacak.


Harry Kewell bu sezon ne yaptı?

                                  Maç     Dakika    Gol    Asist    Sarı    Kırmızı

Süper Lig                  16        1141        9         3         3             -
Türkiye Kupası           1            78         1         1         1             -
Avrupa Kupası           9           545        4         1         2             -
Toplam                     26         1764     14         5         6             -

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