-KEWELL İLE MUSTAFA İLK 11'DE YOK İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, ilk 11'de değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de son yapılan Bucaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan isimlerden Harry Kewell ile Mustafa Sarp'ı yedekler arasında soyundururken, yerlerine Aydın Yılmaz ve Lorik Cana'yı sahaya sürdü. Bu sezon Avrupa kupası ve ligde 4 kez forma giyen Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk 11'de ilk kez yer aldı. Lorik Cana ise sezonun ilk haftasındaki Sivasspor maçının ardından yeniden ilk 11 içinde kendine yer bulmayı başardı. -MUSTAFA SARP İLK KEZ YEDEK- Galatasaray'ın en istikrarlı isimlerinden Mustafa Sarp, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına yedekler arasında başlayarak, bu sezon ilk kez kulübe yüzü gördü. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4, Spor Toto Süper Lig'deki ise 5 maçında da ilk 11'in değişmez ismi olan Mustafa Sarp, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında yedekler arasında yer aldı. -''ARTI 2'' ELANO VE KEWELL- Spor Toto Süper Lig'de ilk 11'de 6 yabancı oyuncu oynatabilme kuralının Galatasaray'daki mağdurları, bu hafta Elano ve Kewell oldu. Teknik direktör Frank Rijkaard'ın sahaya sürdüğü 6 yabancı oyuncu arasında yer alamayan Elano ve Kewell, 6 artı 2 yabancı oyuncu kontenjanından dolayı yedek kulübesinde oturdu. Diğer yandan, Rijkaard'ın orta sahada ''Misimoviç'e mi, yoksa Elano'ya mı yer vereceği'' sorusu bu şekilde cevap bulurken, Elano'nun maç öncesi ısınmaya biraz daha gecikmeli çıkması da dikkat çekti. -5 EKSİK- Galatasaray takımında sakatlıkları nedeniyle 5 oyuncu İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında kadroda yer alamadı. Sakatlıkları henüz düzelmeyen Arda Turan, Hakan Balta, Çağlar Birinci, Mehmet Batdal ve Sabri Sarıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında kadroya giremedi. -FUTBOLCULARA TARAFTAR MORALİ- Spor Toto Süper Lig'de sezona kötü başlamasına karşın son 3 maçını kazanmayı başaran Galatasaray'da, sarı-kırmızılı taraftarlar İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında tribünleri doldurdu. Ali Sami Yen Stadı'nı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç başlamadan önce yaptıkları tezahüratlarla takımlarına moral verdiler. Maçın başlamasına saniyeler kala taraftarların takımı tribünlere çağırması ise sonuçsuz kaldı ve oyuncular tribüne gitmek yerine alkışla karşılık vermekle yetindi.