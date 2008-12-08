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Spor

Kewell devreyi kapattı

Kewell'ın, ameliyat olduğu sağ kasık fıtığının nüksetmiş olabileceği ihtimaliyle Avustralya'ya gittiği açıklandı.

08 Aralık 2008 02:00


Galatasaray'da, Harry Kewell'ın, daha önce ameliyat olduğu sağ kasık fıtığının nüksetmiş olabileceği ihtimaliyle Avustralya'ya gittiği açıklandı.

Ankaragücü maçında 1 gol atarak, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Harry Kewell'ın sakatlığı Galatasaray teknik heyetini zora soktu.

Ankaragücü maçı sonrası sağ kasığındaki ağrıları devam eden Avustralyalı futbolcu, ülkesinde fıtık ameliyatını gerçekleştiren doktoruna kontrol olmak için Türkiye'den ayrıldı.

Uzun süredir ağrıları devam eden Kewell'ın sağ kasığından yeniden fıtık ameliyat olacağı açıklandı. Ligin ilk yarısını kapatan tecrübeli futbolcunun, ikinci yarının ilk maçı olan Sivasspor deplasmına yetişebileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda Harry Kewell'ın yanı sıra Ümit Karan'ın da sakatlığı sürüyor. Ümit Karan'ın bu hafta oynanacak, Gençlerbirliği maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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